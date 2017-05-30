Министерство здравоохранения объявило, что доходы развлекательных заведений увеличились после введения антитабачного закона

У них все хорошо и они просто мутят воду. Представители министерства здравоохранения утверждают, что после введения антитабачного закона доходы развлекательных заведений выросли. Министерство ссылается на данные Национального бюро статистики. Владельцы ресторанов отрицают это и утверждают что, доходы существенно снизились.

Кэлин Виеру, владелец пяти столичных развлекательных заведений, заявил, что антитабачный закон нанес серьезный ущерб его бизнесу. За последний год доходы упали почти на 30 процентов.

Бизнесмен говорит, что у нас привыкли после плотного обеда обязательно покурить. Таким образом столь прочно укоренившуюся традицию невозможно искоренить за два или три триместра.

Все же по данным Национального бюро статистики, бары и рестораны получили в период с июня по декабрь 2016 года доходы на 2% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Удивительно, но за первые три месяца 2017 года развлекательные заведения получили доход на 14% выше, чем за первый квартал прошлого года.

Другой владелец развлекательных заведений, Думитру Чеботареску, сказал, что непонятно, откуда взяты эти цифры. Расходы увеличились, но никак не доходы. В лучшем случае доходы остались на прежнем уровне».

Алена Сербуленко, заместитель министра здравоохранения, утверждает, что это ошибка и попытка табачной индустрии изменить статью 26.

Министерство здравоохранения отмечает, что 90% развлекательных заведений соблюдают положения антитабачного закона.

Думитру Чеботареску, владелец развлекательных заведений, считает, закон соблюдается, по большей части, в дневное время суток. После 22 часов сотрудники развлекательных заведений, в закрывают глаза на нарушения и оставляют все как есть.

Таким образом, через год после введения антитабачного закона министерство здравоохранения утверждает, что молдаване практически не курят в закрытых помещениях и общественных местах. До сих пор были выписаны штрафы на сумму свыше 7 миллионов леев.

Марин Максиан, начальник генерального управления защиты общественного порядка Генерального инспектората полиции говорит, что часть штрафов были оплачены сразу же. Естественно, не ожидаются доходы на 7 миллионов леев. В отношении тех, что не стал платить штрафы, были возбуждены процедуры по принудительному взиманию штрафов».

Антитабачный закон вошел в законную силу 31 мая 2016 года. Курение запрещено в закрытых помещениях, на остановках, на рабочем месте или в автомобиле, если в нем находится несовершеннолетний. Под действие этого закона попадают также электронные сигареты и кальяны.