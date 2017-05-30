Игорь Додон: Я требую отчета по факту высылки 5 российских дипломатов

В ходе пресс-конференции президент страны Игорь Додон заявил, что в ближайшее время потребует от компетентного органа государственной безопасности Службы информации и безопасности детального отчета о высылке 5 российских дипломатов. По данному факту возмутительного демарша властей глава страны объявил о созыве в понедельник Высшего совета безопасности.

«На этой встрече я потребую отчеты министра иностранных дел и главы Службы информации и безопасности. Считаю, что они должны быть отправлены в отставку в связи с тем, что их действия являются диверсией против экономической безопасности и в целом против национальной безопасности страны. Никогда в течение последних 25 лет, даже в самых сложных ситуациях внутреннего конфликта или геополитического противостояния Кишинев не позволил себе действовать так враждебно против Российской Федерации»,- заявил президент в ходе своего выступления.

Президент утверждает, что конечной целью подобных действий, направленных с Запада, является ни что иное, как эскалация регионального конфликта и введение структур НАТО через Днестр. «Дипломатические конфликты, политическая и экономическая блокада в отношениях с Российской Федерацией создаются сознательно и злонамеренно евроунионистским правлением. Власти наносят преднамеренный, осознанный, сильный, постоянный ущерб сотрудничеству между Молдовой и Россией»,- продолжил свою речь глава страны.

Чрезмерная активизация антироссийских настроений, по мнению Додона, вызвана неугодным западу активным сотрудничеством между Молдовой и Россией, которое за период последних месяцев начало приносить существенные плоды.

Также президент Молдовы выступил с обращением к русским партнерам и коллегам, призвав последних не реагировать остро на оголтелые провокации со стороны правящего большинства и правительства Молдовы.