Турбьерн Ягланд: В Молдове есть проблема с очень богатыми людьми в политике

В Молдове «есть большая проблема с коррупцией, отмыванием денег и очень богатыми людьми, занятыми одновременно политикой и бизнесом», считает генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, который два года назад назвал Молдову «захваченным государством», передает NewsMaker. Деньги и политику нужно разделять, а людей, стремящихся к власти ради личного обогащения, нельзя допускать к государственному управлению, уверен он.

Об этом генсек Совета Европы (СЕ) сказал, отвечая на вопрос NewsMaker после брифинга 30 мая по итогам встречи в Кишиневе с министром иностранных дел и европейской интеграции Андреем Галбуром. NM спросил у Ягланда, считает ли он, что Молдова по-прежнему остается «захваченным государством» и кто его захватил. Отвечая на вопрос, Ягланд сначала объяснил, почему назвал Молдову «захваченным государством».

«Тогда стало известно, что из молдавских банков исчез $1 млрд. Затем мы увидели, что в участии в этом обвинили премьер-министра. Может, другие тоже [участвовали]. Поэтому, если кто-то из политиков замешан в таком деле, что мы еще можем сказать?», — отметил Ягланд с улыбкой. Он добавил, что не знает, насколько в Молдове распространено участие политиков в подобного рода делах, однако уверен, что в стране «есть большая проблема с коррупцией, отмыванием денег и очень богатыми людьми, занятыми одновременно политикой и бизнесом».

Ягланд пояснил, что участие богатых людей в политике само по себе не является чем-то предосудительным, однако деньги и политика должны быть разделены. «Вы не должны находиться в политике для того, чтобы преследовать свои личные интересы или работать на собственное благополучие. Все наоборот: вы должны служить обществу. Вы должны ясно понять эти вещи, иначе государство останется захваченным особыми интересами, а не будет управляться в интересах людей», — отметил он.

«В Молдове это стало крайностью. Здесь, в беднейшей стране Европы $1 млрд исчез из банков. Создалась особая ситуация, которую все признают и из которой все хотят выйти. Молдова все еще на пути к выходу из этой ситуации, и мы помогаем в этом процессе», —заключил Ягланд.

Генсек Совета Европы также рассказал о своем видении нынешней ситуации в Молдове. Он отметил некоторые достижения властей страны за последнее время: принятие нового закона «О прокуратуре», обеспечение независимости Союза адвокатов, реформы в судебной системе. Но многое еще предстоит сделать, сказал Ягланд. По его словам, сейчас Молдове чрезвычайно важно обеспечить независимость судебной системы, прокуратуры и СМИ. «Свободная пресса и судебная система обеспечивают разделение власти, функционирование системы сдержек и противовесов», — пояснил он. И наоборот, если в Молдове не будет свободных СМИ и юстиции, коррупция продолжит процветать.

Отдельно еврочиновник высказался о политическом классе страны. У политиков, по его словам, должна быть возможность «соревноваться по честным и предсказуемым правилам», и в то же время они должны уметь сотрудничать друг с другом.

По мнению Ягланда, одним из ключевых факторов изменения ситуации в Молдове может стать большее участие женщин в политических процессах. По наблюдениям Ягланда, в странах, где женщины активнее участвуют в принятии решений, политический ландшафт более благоприятный и стабильный.

Брифинг Ягланда и Галбура был организован в холле МИДЕИ сразу после того, как генсек Совета Европы и глава МИДЕИ сделали совместные заявления о принятии второго совместного плана действий СЕ-РМ, рассчитанного на 2017-2020 годы. Бюджет этого плана составляет почти $18. Документ предполагает поддержку Совета Европы в осуществлении реформ в Молдове в таких областях как права человека, верховенство закона и демократия.

Турбьерн Ягланд известен в Молдове тем, что стал первым высокопоставленным европейским чиновником, который откровенно высказался по поводу существующих в республике проблем. В августе 2015 года в газете The New York Times была опубликована статья Ягланда о Молдове, в которой автор назвал страну «захваченным государством». В статье Ягланд предположил, что Молдова «рискует оказаться следующим вызовом безопасности Европы и последствия этого кризиса могут выйти далеко за ее пределы».

После публикации статьи эксперты прогнозировали, что в ближайшее время на молдавскую политическую элиту начнется жесткий прессинг.

Ягланд находится в Молдове с визитом с 30 по 31 мая. У него запланированы встречи с руководством страны и представителями политических партий.