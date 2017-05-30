”Укргидроэнерго” начало строительство четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС, проигнорировав требования экологов

Государственная компания "Укргидроэнерго", оператор украинских гидроэлектростанций, приступила к строительству второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции в составе четвертого гидроагрегата. Об этом говорится в сообщении "Укргидроэнерго", передает БизнесЦензор.

"Развивая Днестровскую ГАЭС, мы вкладываем в энергетическую независимость Украины. Каждый новый гидроагрегат - это не только более стабильная работа энергетической системы, но и новые рабочие места, новые заказы для нашей промышленности. Вместе с тем это альтернативная энергетика, которая в том числе будет использоваться для солнечной и ветровой энергетики. Треть сметы - это высокотехнологичное оборудование украинских предприятий, где благодаря заказам "Укргидроэнерго" будут иметь работу более 9000 работников", - отметил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

13 июля 2016 года Кабинет министров Украины утвердил Программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая предусматривает увеличение в два раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт).

16 марта Кабмин Украины утвердил проект строительства четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС, который будет иметь мощность в насосном режиме - 421 МВт и 324 МВт в генерирующем режиме, что позволит осуществлять дополнительное суточное регулирование энергосистемы Украины и обеспечит аварийный резерв. Источник: http://biz.censor.net.ua/n3026823

В январе, более 50 неправительственных организаций из Украины и Молдовы (включая Приднестровье) обратились в Евросоюз, а также в правительства Молдовы и Украины по поводу реальной угрозы реке Днестр в связи с намерением украинских властей построить шесть новых ГЭС на Днестре.

Экологи, согласно агентству OMEGA, уверены, что настойчивые планы Украины по строительству этих ГЭС на Верхнем Днестре несет угрозу региональной безопасности всему региону.

Ученые-экологи на протяжении последних лет отмечают катастрофическую ситуацию, в которой оказался Днестр в связи с неправильной работой всего Днестровского гидроэнергоузла, а также нелегальной добычей песка и гравия в среднем течении реки.

Особая опасность возникла после последних договоренностей молдавских и украинских властей о необходимости переговоров по всему спектру проблем, а также выработке окончательных решений по так называемым пакетным договоренностям относительно Днестровского комплексного гидроузла.