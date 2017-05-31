Вице-мэр Нистор Грозаву, "сдавший" Киртоакэ, отпущен из-под домашнего ареста

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Заместитель Дорина Киртоакэ, показания которого позволили задержать мэра столицы, был освобожден из под домашнего ареста. Нистора Грозаву перевели под судебный контроль.
Напомним, что его задержали по делу о платных парковках. По данным НЦБК, Грозаву подписал контракт с австро-венгерской компании без одобрения кишиневского муниципального совета. У правоохранительных органов появились сомнения в законности сделки.
Всего в этом деле фигурирует 4 подозреваемых, в их числе глава управления транспорта Игорь Гамрецкий, миллионер Александр Пинчевский, муниципальные советники Геннадий Думанский и Олег Онищенко, а также секретарь мунсовета Валерий Диденко. Кроме того, задержаны 3 экономических агента.
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