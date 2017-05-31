31 Мая 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Вице-мэр Нистор Грозаву, "сдавший" Киртоакэ, отпущен из-под домашнего ареста
31.05.2017

Заместитель Дорина Киртоакэ, показания которого позволили задержать мэра столицы, был освобожден из под домашнего ареста. Нистора Грозаву перевели под судебный контроль.

Напомним, что его задержали по делу о платных парковках. По данным НЦБК, Грозаву подписал контракт с австро-венгерской компании без одобрения кишиневского муниципального совета. У правоохранительных органов появились сомнения в законности сделки.

Всего в этом деле фигурирует 4 подозреваемых, в их числе глава управления транспорта Игорь Гамрецкий, миллионер Александр Пинчевский, муниципальные советники Геннадий Думанский и Олег Онищенко, а также секретарь мунсовета Валерий Диденко. Кроме того, задержаны 3 экономических агента.


 
Количество просмотров:
56
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.