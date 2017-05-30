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Президент созывает Высший совет безопасности
30.05.2017

Президент Игорь Додон отправляется в среду, 31 мая, с визитом в Санкт-Петербург (Российская Федерация), где он примет участие в экономическом форуме и встретится с рядом высокопоставленных должностных лиц. По возвращении президент созовёт Высший совет безопасности. Президент потребовал отчёта от директора Службы информации и безопасности и министра иностранных дел в связи с решением объявить персонами нон-грата в Молдове пятерых российских дипломатов. По мнению президента, оба чиновника должны уйти в отставку, так как своими действиями они поставили под угрозу национальную безопасность, передаёт IPN.

На проведённой пресс-конференции Игорь Додон заявил, что решение молдавских властей является шагом, предпринятым против Российской Федерации, и прямым вызовом в адрес потенциального стратегического партнёрства между двумя странами и восстановления молдо-российских отношений, происходящего в последние месяцы.

„Я распорядился созвать в связи с этим вопросом Высший совет безопасности – сразу после моего возвращения из Санкт-Петербурга. Никогда на протяжении последних 25 лет, даже во время наиболее сложных ситуаций, вызванных внутренними или геополитическими конфликтами, молдавские власти не позволяли себе столь враждебных жестов в адрес Российской Федерации”, - подчеркнул глава государства.

Игорь Додон также заявил, что „все эти провокации Демократической партии и западных кураторов, решивших устроить эскалацию ситуации – не пройдут”. „Мы готовы к любым сценариям. У нас имеется соответствующая поддержка со стороны народа”, - добавил президент.

Игорь Додон также призвал официальных лиц Российской Федерации не принимать поспешных решений, поскольку они будут направлены не против молдавских властей или Демократической партии, а ударят по гражданам Молдовы.

Пять российских дипломатов были объявлены в понедельник, 29 мая, персонами нон-грата в Молдове. Молдавские власти не предоставили более подробной информации касательно причин, приведших к высылке российских дипломатов из страны. Премьер-министр Павел Филип сегодня сообщил, что решение было принято на основании информации, поступившей от спецслужб.


 
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