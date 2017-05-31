Самому молодому миллионеру в Молдове исполнилось 18 лет, а самому взрослому - 89

Леевых миллионеров в 2016-м году стало на 14% больше, чем годом ранее.

В минувшем году число граждан Молдовы, чей доход превысил миллион леев, стало больше. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, основанные на поданных декларациях о доходах за 2016 год.

Согласно представленной информации, доход в виде зарплат свыше миллиона леев в прошлом году получили 422 физических лица по сравнению с 358 гражданами в 2015 году. Самое большое количество - 80 леевых миллионеров - работают в сфере торговли.

Самый молодому миллионеру в Молдове 18 лет, самому старшему - 89. Больше всего леевых миллионеров живут в Кишиневе.

Налоговая служба отмечает, что общее количество граждан с доходом свыше миллиона леев, полученного как в виде зарплат, так и в результате иной деятельности, составляет 1161 человек по сравнению с 1017-ми в 2015-м году. Таким образом, рост составил 14%.