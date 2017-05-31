На дорогах Молдовы появятся шумовые полосы

Начиная с текущего года на дорогах с повышенным риском дорожно-транспортных происшествий будут установлены шумовые полосы. Это специально прорезанные фрезой глубиной более 12 мм или наплавленные неглубокие частые неровности на полотне дороги. Они издают специфический шум, который не дает водителям уснуть или съехать в сторону.

Согласно сообщению для прессы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, шумовые полосы устанавливаются, как правило, по краям проезжей части или посередине, чтобы сократить случаи выезда автомобилей на встречную полосу. Чаще всего, шумовые полосы устанавливаются на автомагистралях, на скоростных дорогах и национальных дорог, за пределами населенных пунктов, на которых отмечается высокая интенсивность дорожного движения.

Практика стран, использующих шумовые полосы, показала их эффективность для повышения безопасности дорожного движения.