Кровавые последствия ограбления адвокатского бюро в Кишиневе сняли на видео

Ужасающую картину увидели сотрудники одного из кишиневских адвокатских бюро, придя утром на работу.

Снаружи на офисе виднелись следы взлома: стекло в дверях было разбито, на полу были капли крови. Кровавые разводы были и на дверях. Зайдя внутрь, они обнаружили, что в кабинетах полный погром, ящики столов выдвинуты, везде валяются бумаги и другие вещи. Повсюду также виднелись кровавые следы.

Перепуганные сотрудники бюро обратились с полицию. Выяснилось, что минувшей ночью в офис пробрался грабитель.

- Вор проник в помещение, разбив стекла в дверях и, очевидно, поранился. Он проник во все кабинеты офиса и выкрал деньги. Точная сумма похищенных средств уточняется, - рассказали в полиции.

Подозреваемый в ограблении был определен. Им оказался 25-летний молодой человек. В ближайшее время он будет арестован.