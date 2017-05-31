Экономика 85% доходов граждан Молдовы составляет зарплата В 2016 г. поступления в бюджет от уплаты подоходного налога физическими лицами составили 3,12 млрд. леев. 30.05.2017 По данным Государственной налоговой службы, в прошлом году 1,2 млн. граждан Молдовы получили налогооблагаемый доход в сумме 42,84 млрд. леев, из которых был удержан или выплачен подоходный налог в сумме 3,12 млрд. леев. В их числе лица, у которых подоходный налог был удержан с зарплаты; лица, которые самостоятельно задекларировали свои доходы в ГНС; а также физлица, которые получили доходы в форме дивидендов, роялти, сдачи в аренду и пр. Самая значительная часть (около 85%) налогооблагаемого дохода физических лиц-граждан страны в прошлом году составила зарплата – 36,44 млрд. леев, которая по сравнению с 2015 г. выросла на 7,9%. Около 3,7 млрд. леев составили доходы физлиц в форме дивидендов (+25,7%), доходы от сдачи в аренду недвижимости – 1,22 млрд. леев (+17,3%), доходы от прироста капитала – 239,04 млн. леев (-13,5%), доходы в форме зарплаты у программистов, которым предоставляется льготный режим налогообложения, превысили 192 млн. леев (+37,2%), роялти – 179,8 млн. леев (+4,4%), доходы, полученные из-за рубежа, составили 22,8 млн. леев (+43,4%), доходы от процентов (кроме банковских депозитов) – 13,89 млн. леев (+34,2%). Как отметил гендиректор ГНС Сергей Пушкуца, эти данные свидетельствуют о развитии экономики страны. По его словам, в 2016 г. подоходный налог составил 23,9% доходов, администрируемых ГНС и отчисляемых в национальный публичный бюджет.

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