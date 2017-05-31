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Политика
Увольнением принялись угрожать работникам мунпредприятий Кишинева за отказ поддержать Киртоакэ
31.05.2017

Председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Ион Чебан рассказал об угрозах, которые получают сотрудники муниципальных предприятий от либерального руководства.

По словам мунсоветника, ему поступают звонки от работников Управления электротранспорта и Spații Verzi. На них оказывают давление.

- Их заставляют подписывать требование об освобождении Дорина Киртоакэ из-под ареста, а если отказываются - угрожают увольнением. Мы направляем туда команду, чтобы разобраться в ситуации, - рассказал Чебан.


 
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