Увольнением принялись угрожать работникам мунпредприятий Кишинева за отказ поддержать Киртоакэ

Председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Ион Чебан рассказал об угрозах, которые получают сотрудники муниципальных предприятий от либерального руководства.

По словам мунсоветника, ему поступают звонки от работников Управления электротранспорта и Spații Verzi. На них оказывают давление.

- Их заставляют подписывать требование об освобождении Дорина Киртоакэ из-под ареста, а если отказываются - угрожают увольнением. Мы направляем туда команду, чтобы разобраться в ситуации, - рассказал Чебан.