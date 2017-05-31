Совместный КПП на приднестровском участке границы: Как это будет работать

Во вторник, 31 мая, в Кучургане начнет работу первый совместный молдавско-украинский таможенный пункт на приднестровском участке границы. Молдавские власти утверждают, что для местных предпринимателей экспортные процедуры упростятся, а пограничный контроль молдавская сторона будет осуществлять по желанию граждан. В Таможенной службе Молдовы тем временем сообщили, что экспорт товаров с правого берега Днестра через Кучурган-Первомайск будет запрещен.

Об открытии совместных молдавско-украинских постов на приднестровском участке границе в Кишиневе говорят уже несколько лет. Планируется, что такие посты будут открыты на 13 таможенных пунктах — пяти международных КПП (Первомайск-Кучурганы, Новые Гояны-Платоново, Новосавицкая-Кучурган, Колбасна-Слободка, Хрустовая-Болган), а также восьми пунктах пропуска межгосударственного значения (Грушка-Великая Кошница, Броштены-Тимково, Вэрэнкэу-Станиславка, Колосово-Иосиповка, Малаешты-Великоплоское, Ближний Хутор-Славяносербка, Незавертайловка-Градинцы, Валя Туркулуй-Алексеевка)

В Кишиневе утверждают, что организация совместных постов упростит таможенные процедуры. «Все изменится только в лучшую сторону. Будет упрощена процедура, людям не надо будет ездить в Каушаны для оформления экспорта, все можно будет сделать на месте», — сказал NewsMaker вице-премьер Георгий Бэлан. Он добавил, что пограничный контроль на совместном таможенном пункте молдавская сторона будет осуществлять по желанию граждан.

В Кишиневе также утверждают, что не будут требовать никаких фитосанитарных документов на импортируемые в непризнанную республику грузы. Впрочем, еще до введения постов Украина объявила, что с 20 мая будет пропускать грузы в приднестровский регион только по согласованию с Кишиневом. В Тирасполе тогда заявили об очередной блокаде Приднестровья. В Кишиневе это заявление опровергли, утверждая что нововведение Украины не потребует никаких дополнительных затрат со стороны приднестровских экономических агентов.

На первом этапе, как предполагается, молдавские и украинские таможенники будут совместно следить за экспортными потоками из Приднестровья. В пункте пропуска Кучурган-Первомайск этот этап продлится шесть месяцев.

В пограничной полиции NewsMaker рассказали, что молдавские пограничники на первом этапе будут «де факто наблюдать» за процессом проверки документов. «Мы будем выступать скорее как ассистенты, документы будут проверять украинские пограничники», — сказала NM пресс-секретарь погранполиции Раиса Новицки. При этом, по ее словам, погранслужбы двух стран будут обмениваться данными. Полноценный контроль, по словам Новицки, молдавская сторона начнет на втором этапе, спустя шесть месяцев после открытия совместных постов.

Получить комментарий в Госпогранслужбе Украины не удалось. Начальник по вопросам взаимодействия со СМИ южного регионального управления Госпогранслужбы Андрей Белобородченко сказал NM, что ему ничего не известно о том, что с завтрашнего дня на таможенном пункте Кучурган-Первомайск начнет работу совместный молдавско-украинский пост. От дальнейших комментариев он отказался.

В Таможенной службе Молдовы тем временем сообщили, что после открытия совместного поста в пункте пропуска Кучурган-Первомайск «осуществление через него экспорта, реэкспорта или транзита товаров экспортерами с правого берега Днестра или иностранными перевозчиками (международный транзит) будет запрещено».

В приднестровском МИДе запрос NewsMaker оставили без ответа. Не исключено, что Тирасполь выступит с официальным комментарием завтра. Ранее и Тирасполь, и Москва жестко раскритиковали идею открытия молдавско-украинских КПП, считая, что сначала ее должны были обсудить в рамках официального переговорного формата «5+2». «Все это явно не ведет к улучшению ситуации в регионе. Все это ведет только к росту напряженности, к росту негативных последствий от таких решений. И то, что мы лишены возможности все это открыто обсуждать, только усугубляет ситуацию», — заявил ранее посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев.

Приднестровские власти считают, что открытие молдавско-украинских постов нарушает право Приднестровья на свободную внешнеэкономическую деятельность и означает фактическую блокаду региона. В Тирасполе утверждают, что в случае реализации совместного контроля приднестровские экономические агенты и граждане будут заполнять дополнительные таможенные декларации и «заплатят дополнительно до двух миллионов долларов в год».

В Кишиневе отвергают все обвинения Тирасполя и выступают против включения вопроса совместных таможенных постов в повестку переговоров. По словам Георгия Бэлана, это вопрос двусторонних отношений между Молдовой и Украиной, и он «никак не относится к урегулированию приднестровской проблемы».