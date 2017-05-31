Премьер Павел Филип провел встречу с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом

Премьер-министр Павел Филип провел сегодня встречу с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом, который находится в нашей стране по случаю запуска Плана действий Совета Европы по Республике Молдова на 2017-2020 гг., передает Молдпрес со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

Премьер-министр высоко оценил интерес, с которым Совет Европы (СЕ) следит за развитием событий в нашей стране, подчеркнув, что экспертные заключения Совета Европы является полезными и необходимыми в рамках усилий по продвижению внутренних реформ, демократизации и консолидации европейского выбора Молдовы. Павел Филип поблагодарил Совет Европы за помощь и сказал, что наша страна рассчитывает на нее и в дальнейшем. «Республика Молдова поддержит запланированные совместные мероприятия в целях достижения цели укрепления сотрудничества между Республикой Молдова и Советом Европы в различных областях, включая повышение качества жизни граждан», - сказал Павел Филип.

Премьер-министр приветствовал запуск Плана действий Совета Европы по Республике Молдова на 2017-2020 гг., который обеспечивает приоритетность проектов, требующих помощи со стороны Совета Европы, приведение областей сотрудничества в соответствие с целями европейской интеграции страны, а также гармонизацию проектов по оказанию помощи с национальными приоритетами в различных областях.

В то же время глава кабмина отметил, что целью нашей страны в рамках сотрудничества с Советом Европы является завершение процедуры мониторинга Республики Молдова со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы. Этот приоритет включен в Программу деятельности правительства Республики Молдова и План действий на 2016-2018 гг.

Премьер коснулся также проводимой правительством амбициозной программы реформ, в том числе пенсионной реформы, реформы центрального публичного управления, реформы юстиции. «Основная цель исполнительной власти заключается в обеспечении благополучия граждан. Для этого необходимо создать привлекательные условия для бизнеса и гарантировать верховенство закона. Миссия правительства - утвердить качественные законопроекты и постановления, а затем обеспечить их надлежащее выполнение», - подчеркнул Павел Филип. В этом контексте глава исполнительного органа рассказал о создании Национального комитета по участию, который станет платформой для непрерывного и эффективного диалога между властью и гражданским обществом.

В свою очередь генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что представляемая им организация поощряет усилия правительства в продвижении реформ, касающихся, в частности, консолидации верховенства права, области правосудия, борьбы с коррупцией, консолидации свободы средств массовой информации и мер по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.