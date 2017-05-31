Муниципальному предприятию «Regia Apă-Canal Bălţi» нанесен ущерб в размере около 20 млн. леев

Как указывает пресс-служба НЦБК, данная сумма значится в предварительном отчете финансовой инспекции, которая установила, что в 2013-2016 гг. предприятию был нанесен ущерб примерно на 20 млн. леев в результате мошеннических сделок. По данному случаю возбуждено два уголовных дела за хищение и отмывание денег.

Так, с января 2013 г. по декабрь 2016 г. руководство Муниципального предприятия «Regia Apă-Canal Bălţi» заключило договор о приобретении услуг и товаров с десятками физических и юридических лиц. Вследствие подписания этих договоров компании должны были предоставить предприятию специализированные услуги и товары, которые в действительности не были предоставлены. Таким образом, муниципальному предприятию был причинен ущерб в особо крупных размерах.

В тот же период менеджеры компаний и физические лица, подписавшие договора с «Regia Apă-Canal Bălţi» в соучастии с руководством предприятия занимались отмыванием денег путем внедрения схемы, маскирующей незаконное происхождение денежных средств, легализовав их через транзакции и приобретение фиктивных товаров. В рамках уголовного преследования было установлено, что эти деяния совершались при одинаковых обстоятельствах одними и теми же лицами, и поэтому дела были объединены.

Для накопления доказательств офицеры и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски у 30 экономических агентов и 17 физических лиц в северном и центральном регионе страны. В результате были изъяты черновые записи, носители информации и около 400 000 леев. В то же время следователям предстоит изучить доказательства и принять решение о привлечении к ответственности виновных лиц.