Молдова и Россия — на ножах: Из-за демарша молдавских властей в Приднестровье начнутся провокации?

Политический аналитик Вячеслав Бербека рассказал «Комсомолке», на какие меры могут быть приняты в ответ на скандальное решение руководства нашей страны

Помнится, в феврале этого года президент Молдовы Игорь Додон, на встрече с председателем Совета Европы, заявил о «жизненной необходимости» восстановления хороших отношений с Россией, тем самым в очередной раз обозначив свои внешнеполитические приоритеты. Это высказывание вызвало в Европе широкий резонанс. Впрочем, не только в Европе, но и в самой Молдове, где по-прежнему хватает молодчиков, изо всех сил старающихся закрыть глаза на достигнутые в течение последних месяцев успехи в молдавско- российских отношениях.

Казалось, что ничто не способно обратить этот процесс. И тут как гром среди ясного неба — новость: пятерых российских дипломатов объявили в нашей стране персонами нон-грата.

«Соответствующее решение было принято на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами», - заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Вспыхнувший дипломатический скандал прокомментировал и президент Молдовы Игорь Додон.

«Правительство предприняло возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера Российской Федерации. Сегодня от посла потребовали, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдову в течение 72 часов. Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом", - написал на своей страничке в соцсети президент Молдовы Игорь Додон.

Глава государства считает, что сделано это было по заказу Запада.

Впрочем, для нас, рядовых молдавских граждан, это не главное. Нас в связи со всей это историей волнует, наверное, лишь один вопрос: что дальше? Об этом мы спросили политического аналитика Вячеслава Бербека.

- Это решение, насколько я понимаю, связано с последними событиями, произошедшими в нашей стране. Я имею в виду, в том числе, задержание бывшего депутата Юрия Болбочана (он фигурирует в уголовном деле о шпионаже и измене Родине). Болбочан поддерживал связь с помощником военного атташе посольства России в Молдове и, по некоторым данным, сообщал ему информацию государственной важности. Меры, думаю, могут быть связаны еще и с тем, что некоторые представители дипмиссии России участвовали в некоторых мероприятиях, организованных в Приднестровье. И хотя несколько раз наши власти выражали по этому поводу беспокойство, со стороны Российской Федерации ничего предпринято не было. То, что решение очень непривычное — это однозначно. Можем ожидать от России зеркальных действий.

- Не кажется ли Вам, что палку перегнули?

- В последнее время отношения Молдовы с Россией были натянутыми. Конечно, со стороны может показаться, что наши власти именно, как Вы говорите, перегнули палку, но ведь и Россия совершала в отношении Молдовы недружественные действия. Не перечесть этих действий.

- Вы говорите о зеркальных действиях. Какие они могут быть?

- Возьмем экономику: российский рынок для нас практически закрыт, поскольку экспортировать свою продукцию в Россию получили в основном гагаузские и приднестровские компании или те предприятия, что имеют отношение к определенным политикам. В России могут поступить с нашими дипломатами точно так же? Но я думаю, что этого не будет, потому что новый посол Молдовы в России - Андрей Негуца, представитель партии социалистов. Могут быть провокации в приднестровском регионе... Хотя вариант боевых действий я отметаю. Может быть, будут использованы другие рычаги. Ну а какие — время покажет.

КОНКРЕТНО

«Посыл молдавских властей: «Мы тут все, мягко говоря, сукины дети, но мы ВАШИ сукины дети»

«Подобными действиями молдавская власть демонстрирует свою лояльность «западным партнёрам», в первую очередь, полагаю, американским, - говорит бывший посол Молдовы в Китае Виктор Боршевич. Посыл выглядит так: «Мы тут все, мягко говоря, сукины дети, но мы ВАШИ сукины дети». Ну а высшим проявлением лояльности Западу, молдавские власти предержащие традиционно считают действия, несущие какую-нибудь «подляну» России».