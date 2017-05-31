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Уникальная серия пенальти сделала «Шериф» чемпионом Молдовы
31.05.2017

Победителем чемпионата Молдовы стал тираспольский «Шериф», который выиграл «золотой матч» у кишиневской «Дачии» в серии 11-метровых ударов.
Завершившие турнир с одинаковым количеством набранных очков команды провели решающую битву в Кишиневе. В таком же матче прошлого сезона «Шериф» одержал победу над «Дачией» с минимальным счетом. Фаворитом считался он и перед этой игрой.
Кишиневские футболисты явно не хотели мириться с ролью аутсайдера и начали игру активно. Именно «Дачия» и создала первый опасный момент в матче – на 7-й минуте Перез с 27 метров нанес прицельный удар, и мяч пролетел рядом со штангой.
После этого тираспольские футболисты перехватили инициативу. На 32-й минуте голкипер «Дачии» смог парировать удар Дамашкана. А через семь минут настойчивый Дамашкан после подачи с углового открыл счет. Последние минуты тайма прошли под песню «Катюша» в исполнении довольных болельщиков «Шерифа». 
После перерыва футболисты «Дачии» попытались быстро сравнять счет. Кишиневцы подали несколько угловых, но опасные моменты не возникали, Тираспольцы отвечали опасными выпадами. На 70-й минуте Дамашкан вновь послал мяч в сетку, однако судьи посчитали, что он находился в офсайде. 
А 74-я минута оказалась счастливой для кишиневской команды. Посмак дальним ударом сравнял счет. Концовка второго тайма прошла с преимуществом «Шерифа». Но счет 1:1 не изменился.
В овертайме обе команды стремились играть максимально надежно. Болельщики яростно поддерживали игроков, однако у тех оказалось немного сил из-за затяжного сезона. Футболисты подолгу не могли вернуться в игру после жестких столкновений.
В итоге чемпион Молдовы определился в серии послематчевых пенальти. Эта серия 11-метровых оказалась уникальной.
«Шериф» бил первым. Его трое футболистов забили голы. А трое игроков «Дачии» пробили неточно.
«Шериф» одержал победу над «Дачией» и в пятнадцатый раз стал чемпионом страны. Он вновь будет представлять Молдову в квалификации Лиги чемпионов. 
Этой победой футболисты «Шерифа» сохранили бороду наставнику «Дачии». Виорел Фрунзе обещал сбрить ее в случае выигрыша своей команды в «золотом матче». 


 
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