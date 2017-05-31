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Общество
Гигантский самолет «Антонов», «съедающий» вертолеты, обнаружили в молдавском аэропорту
31.05.2017

Самый грузоподъёмный в мире серийный грузовой самолёт Ан-124-100 «Руслан» заметили в международном аэропорту "Мэркулешть" во Флорештском районе Молдовы.

Запечатлевший потрясающего гиганта блогер рассказал, что "Антонов", пролетев над Бельцами, сделал вираж и приземлился в аэропорту. Молдаванину удалось сделать несколько фотографий самолета, а также определить цель его прилета.

- Прилетел он из Болгарии, из Бургаса. В "Антонов" погрузили сначала вертолеты, а потом и запчасти для них. Позже он улетел в Туркменистан, - рассказал блогер.

Ан-124 «Руслан» (внутреннее обозначение: изделие «400», по кодификации НАТО: Condor - «кондор») - советский тяжёлый дальний транспортный самолёт разработки ОКБ им. О. К. Антонова. В 1982-1988 годах был крупнейшим по габаритам самолётом в мире.


 
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