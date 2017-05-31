Награду за фото или видео нарушения Дорином Киртоакэ домашнего ареста объявили в Молдове

Генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ нарушил домашний арест и наведался в одно из почтовых отделений столицы.

О появлении такой информации рассказал председатель фракции ПСРМ Ион Чебан. Для ее проверки социалист предложил проверить камеры видеонаблюдения.

- Говорят, Дорин гулял сегодня по Чеканам, зашел на почту, потом в Moldtelecom. Думаю, это не первый раз. Может, кто-то снял его на фото или видео.. .будет хорошая премия, - написал накануне вечером Чебан.

Дорин Киртоакэ был помещен под 30-дневный домашний арест в минувшую пятницу. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния в деле о частных парковках. Градоначальнику грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.