Отели в Молдове наживаются на лишних звездах

По статистике большинство туристов, приезжающих в Молдову, останавливаются в четырех и пятизвездочных отелях, а вот «однушек» и «двушек» в Молдове нет.

Группе туристов переночевать и позавтракать просто негде. Есть советские гостинцы, но они морально устарели. Конкуренцию им составляют квартиры посуточно. Чтобы получить заветную звезду, отель должен соответствовать примерно 180 критериям, установленным государством.

Скоро гостиницам в Молдове получить звезду станет проще - сертификат будут присылать онлайн. Но его аннулируют, если выяснится, что на самом деле отель не соответствует заявленному количеству звезд. Всего в Молдове около 200 гостиниц, половина из них находится в Кишиневе. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Ирины Глушко.