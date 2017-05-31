Решение о высылке российских дипломатов принимали Плахотнюк и Канду

Пятеро дипломатов посольства России в Молдове объявлены персонами нон грата. В ноте, которую передал в понедельник посольству России наш МИДЕИ, им предписано покинуть страну в течение 72 часов. Решение МИДЕИ принималось втайне и держалось в секрете. Никакого сообщения для прессы со стороны МИДЕИ не было - и вопреки обещаниям министра на сайте министерства так и не появилось

Как сообщил нашему корреспонденту источник в правительстве Молдовы, реально решение о высылке российских дипломатов принимали олигарх Влад Плахотнюк и его протеже - спикер парламента Канду. Как утверждает источник, в МИДЕИ указание о подготовке ноты поступило из «Нобила».

Чрезвычайный и Полномочный Посол России Фарит Мухаметшин подтвердил, что нота получена. Он не назвал имена дипломатов и не прокомментировал решение МИДЕИ. Однако известно, что среди высланных дипломатов - помощник военного атташе посольства России в Молдове Александр Грудин. В марте спецслужбы РМ публично обвинили его в «вербовке» бывшего депутата парламента РМ Юрие Болбочану и получении от него секретной информации. Неизвестно, что мог знать давно покинувший политику экс-депутат, но 17 марта арестовали и предъявили обвинения по ст. 337 УК «Измена Родине» и ст. 338 «Шпионаж». Болбочану грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Причины высылки дипломатов МИДЕИ официально не объявило.

Президент Игорь Додон назвал возмутительными действия правительства Молдовы. Об этом он написал в понедельник вечером на своей странице в Facebook, передает Инфотаг: «Правительство предприняло возмутительный жест в отношении Посольства России в РМ. Сегодня от посла потребовали, чтобы пятеро российских дипломатов покинули РМ в течение 72 часов. Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом».

Игорь Додон считает, что правящая в РМ проевропейская коалиция «раздражена успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решила пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений».

«Понимаю также, что это, скорее всего, сделано по заказу Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между резиденцией президента и Кремлем наконец-то достигнут конструктивный и эффективный диалог», - написал президент. Он предупредил «со всей ответственностью эту власть, что принятое ею решение ввязаться в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным»: «Уверен, что они не понимают, какую цену придётся заплатить стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий».

Однако объективно этот шаг Плахотнюка будет иметь и позитивные для России последствия. Уже сейчас более половины жителей Молдовы в случае организации всенародного референдума по выбору внешнеполитического вектора развития республики выбрали бы вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом свидетельствуют данные опроса «Общественное восприятие власти, политические партии и избирательная система в РМ», проведенного силами американской компании «Lake Research Partners» совместно с институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу ДПМ в апреле-мае 2017 года.

Согласно опросу, если бы перед гражданами Молдовы стоял выбор между ЕС и ЕАЭС, за интеграцию страны в Евразийский экономический союз высказались бы 52 процента опрошенных, а в Европейский союз — 48 процентов. Против вступления в ЕАЭС проголосовали бы 30 процентов, а против интеграции в ЕС - 36.

В тексте исследования отмечено, что «поддержка населением идеи вступления в ЕАЭС существенно растет» и что подавляющее большинство опрошенных выступает против вступления страны в НАТО и присоединения к Румынии. И эта тенденция будет углубляться с каждым недружественным по отношению к России шагом ненавистной молдаванам власти!

Отметим, что нота МИДЕИ была обнародована как раз в канун представления Второго Плана действий Совета Европы для РМ на 2017-2020 годы с бюджетом в 17,8 миллиона евро. Его презентация состоялась 30 мая в Кишиневе, национальный координатор плана - МИДЕИ. Но неужели генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, приехавший в Молдову для участия в событии, не понимает, что такие послания в первую очередь бьют по европейской идее?

Российская Федерация обещает принять ответные меры по отношению к Молдове. Об этом заявил агентству ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. «Мы, естественно, будем думать над реакцией, она будет адекватной и довольно жесткой», - сказал он, добавив, что «это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений»: «Это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали недружественную акцию. Само это решение мы однозначно расцениваем как продуманный удар по курсу на активизацию отношений между Кишиневом и Москвой, в том числе по позициям президента Молдовы Игоря Додона».

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала ситуацию «парадоксальной»: «Посольство России в Кишиневе получило ноту МИД Молдавии об объявлении нескольких российских дипломатов персонами нон грата. Сегодня же последовали заявления президента Молдавии с осуждением этих, по его словам, возмутительных действий. Ситуация парадоксальная, но показательная - очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии».

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что решение МИДЕИ РМ о высылке дипломатов вызвано внутриполитической борьбой: «Молдова является парламентской республикой, в которой власть президента является скорее представительской… Реальная власть принадлежит правительству и парламенту. Я думаю, что после визита Додона в Москву 9 мая они захотели подлить масла в огонь, сделать такой недружественный шаг».

По словам Джабарова, «противники Додона опасаются предстоящих выборов в парламент Молдовы… Если партия Додона их выиграет, тогда он станет реальным правителем Молдовы».

Говоря об официальной реакции Москвы, сенатор не исключил, что будут приняты ответные меры: «Обычно дипломатическая практика показывает, что будут ответные меры. Не обязательно зеркальный ответ, то есть пять на пять, может меньше. Но в том, что ответ последует, я уверен».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов заявил, что Москва ответит Кишинёву на высылку ее дипломатов из Молдовы высылкой молдавских дипломатов: «Не отвечать на такой "антироссийский шаг" нельзя. Здесь будут приняты симметричные меры, последует высылка молдавских дипломатов». По его словам, за высылкой дипломатов стоят «антироссийские силы, находящиеся под влиянием евроинтеграционных сил и управляемые из НАТО и других спецслужб»: «Их цель - не допустить сближения РМ и РФ, которое началось с избранием на пост президента Додона. Эта высылка наших дипломатов - ответ на недавний визит Додона в Москву и его встречи здесь на высшем уровне».

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доцент МГУ имени Ломоносова Андрей Девятков считает высылку российских дипломатов из Молдовы «результатом внутриполитической борьбы», передает Инфотаг со ссылкой на портал RuBaltic.Ru. Действия Кишинева «являются, скорее всего, политтехнологическими»: за счет усиления конфликтности в отношениях с Россией правящее в РМ большинство во главе с ДПМ «стремится убедить западные страны, в особенности США, в необходимости его дальнейшей поддержки», которая, по словам эксперта, в последнее время снизилась: «То, что правительство РМ идет на обострение, свидетельствует о том, что классические аргументы о "русских танках", захватывающих Молдову, уже не очень работают на западную аудиторию, по крайней мере, не оправдывая откровенных антидемократических инициатив молдавских властей… Управляемое обострение отношений с Россией важно для ДПМ и с точки зрения разыгрывания геополитической карты на внутреннюю аудиторию… Власти РМ позиционируют себя в качестве проевропейских и публично критикуют президента Додона за его сближение с Россией. В этой связи ДПМ старается завоевать голоса правого и правоцентристского электората».

Олег ВОЛКОВ