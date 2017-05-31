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Нистор Грозаву готов стать исполняющим обязанности мэра Кишинева
31.05.2017

Вице-мэр Нистор Грозаву, который вчера, 30 мая, был освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный контроль, пришел сегодня утром в кишиневскую примэрию.

Грозаву отметил для Protv.md, что он готов стать исполняющим обязанности мэра и подписать необходимые документы для того, чтобы разблокировать денежные счета примэрии и оплатить зарплаты сотрудникам ведомства и его подразделений. Заместитель добавил, что сегодня он проверит,  как обстоят дела в примэрии, а после обеда проведет заседание. 

Также Грозаву отказался комментировать уголовное дело, открытое на имя Дорина Киртоакэ, сославшись на конфиденциальность уголовного расследования.


 
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