Сегодня дан старт реальному урегулированию приднестровской проблемы?

Сегодня на приднестровском сегменте государственной границы должен быть введен совместный молдавско-украинский контроль. Это является важной мерой, призванной не только предотвратить контрабанду, но и стать важным шагом к решению приднестровской проблемы.

За многие годы неоднократно говорилось о том, что Приднестровье является «черной дырой», но и о том, что пока будут лица, заинтересованные в экономической выгоде от контрабанды через этот регион, решить приднестровскую проблему вряд ли удастся. На ряде этапов утверждали, что в этом экономически заинтересованы высокопоставленные лица и в Москве, и в Киеве, и даже элементы, связанные с международной преступностью. Несмотря на громкие заявления, еще никто и никогда не принимался за реальное решение этого вопроса, с применением конкретных мер.

В одно время бытовало мнение, что Кишинев в одиночку борется против экономических интересов в Приднестровье, потом даже были заявления о наличии таковых у некоторых высокопоставленных лиц из Кишинева, чтобы в итоге все свелось к формальному отношению со стороны партнеров процесса урегулирования приднестровского конфликта. Так или иначе, но за небольшими исключениями (так называемой экономической блокады Приднестровья в 2004 году, мерах, предпринятых президентом Украины Виктором Ющенко в том же 2004 году), ничего в этом направлении предпринято не было.

Казалось бы странным, но конфликт между Россией и Украиной, спровоцированный аннексией Крыма и событиями в Донбасе и Луганске, создал предпосылки для изменения подхода к приднестровской проблеме. На фоне проблем с Россией, Украина поняла угрозу, которую несет в себе Приднестровье, но и осознала, что решить эту проблему можно исключительно мирным путем. Так все свелось к тому, что проблему необходимо решать экономическими путями.

Искоренив экономические интересы, связанные с Приднестровьем, Киев и Кишинев создают предпосылки для поиска политических решений проблемы, а ввод совместного контроля на приднестровском участке границы может стать первым шагом в этом направлении.

Ввод совместного контроля был тщательно продуман, и не только с технической точки зрения. В этом контексте не думаю, что случайной является и встреча международных представителей процесса урегулирования в формате «5+2», также как неслучайно и выдворение из Молдовы пяти российских дипломатов. Эти события произошли за два дня до ввода совместного контроля, что наталкивает на мысль, что эти действия несут подготовительный характер, и вместе с тем свидетельствуют об огромной значимости игры, которая началась сегодня. В итоге у нас есть полное право спросить: Уж не сегодня ли дан старт реальному урегулированию приднестровской проблемы?

Игорь Волницки