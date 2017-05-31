В столичном магазине карманница украла кошелек у многодетной мамы

|
|
...
|
Происшествия
Жительница Кишинева просит помощи в поимке воровки, которая украла ее кошелек в магазине во время покупок. Отмечается, что в магазине пострадавшая была вместе с тремя детьми.
По данным protv.md, женщина оставила бумажник в корзине с одеждой, чтобы помочь одному из детей примерить обувь. Затем она отошла с другим ребенком в туалет.
Воспользовавшись невнимательностью матери с тремя детьми, неизвестная украла кошелек с деньгами, паспортом, ключами от машины и кредитной карточкой.
"Вечером я проверила свой счет и поняла, что деньги были сняты с банковской карты", - отметила пострадавшая.
По данным пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, случай был зарегистрирован в инспекторате полиции сектора Буюкань, а женщина укравшая бумажник объявлена в розыск.
Сообщается, что владелица кошелька была больна раком и потратила большие суммы денег на химиотерапию.
Обсуждение новости
|