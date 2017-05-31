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Общество
Валериан Мынзат пожаловался на полицейских, которые его задержали
31.05.2017

Адвокат Валериан Мынзат подал жалобу в прокуратуру на четверых полицейских, проводивших его задержание. По уверениям правозащитника, из-за них он остался без зуба, ему сломали два ребра, нанесли травмы рук и ног.

Адвокат Мынзата Георге Амихалакиоае заявил, что его клиент находится в тюремном госпитале в Прункул. По словам Амихалакиоае, Мынзат плохо себя чувствует, но уже начал ходить. 

Адвокат Мынзата утверждает, что его клиента поздно ночью задержали четверо полицейских столичного района Чокана, не представившись: «Мынзат возвращался домой, было почти 23.00, когда четверо мужчин в штатском набросились на него в темноте. Он испугался, побежал и упал с высоты 2,5 метров. Полиция не поверила, что он не может ходить из-за падения, и поволокла его». 

Георге Амихалакиоае считает, что задержание Мынзата было «дурно срежиссированным шоу». «По данному делу есть пятеро осужденных, но задержали только Мынзата», – заявил правозащитник.


 
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