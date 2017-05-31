Сфальсифицированные тендеры в детских садах. Восемь обвиняемых признали свою вину

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Прокуроры передали в суд дело о проведении незаконных тендеров на поставку продуктов в учебные учреждения. Среди обвиняемых - девять госслужащих из управлений образования.
Чиновников обвиняют в получении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий. Восемь из девяти обвиняемых частично или полностью признали свою вину.
Пятерых из них перевели под судебный контроль. Виновным грозят штрафы, а также тюремное заключение. Расследование в отношении других подозреваемых продолжается.
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