Сфальсифицированные тендеры в детских садах. Восемь обвиняемых признали свою вину

Прокуроры передали в суд дело о проведении незаконных тендеров на поставку продуктов в учебные учреждения. Среди обвиняемых - девять госслужащих из управлений образования.

Чиновников обвиняют в получении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий. Восемь из девяти обвиняемых частично или полностью признали свою вину.

Пятерых из них перевели под судебный контроль. Виновным грозят штрафы, а также тюремное заключение. Расследование в отношении других подозреваемых продолжается.