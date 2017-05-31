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Спорт
Раду Албот выбыл в первом раунде турнира Ролан Гарроса
31.05.2017

Раду Албот выбыл в первом раунде турнира Большого шлема Ролан Гарроса. Молдавский теннисист проиграл с 6-2, 6-4, 7-6 французу Жереми Шарди, номер 74 в мире, передает IPN.

Матч продолжался два часа и девять минут. Благодаря квалификации на главной панели соревнований, Албот заработал 10 очков ATP и 35 тыс. евро. Главным фаворитом турнира является шотландец Энди Маррей.

Раду Албот, в возрасте 27 лет, в настоящее время занимает 88 место в мировом рейтинге. В своей карьере он выиграл 14 турниров серии Futures и 3 серии Challenger.


 
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