Спорт Раду Албот выбыл в первом раунде турнира Ролан Гарроса Раду Албот выбыл в первом раунде турнира Большого шлема Ролан Гарроса. Молдавский теннисист проиграл с 6-2, 6-4, 7-6 французу Жереми Шарди, номер 74 в мире, передает IPN. Матч продолжался два часа и девять минут. Благодаря квалификации на главной панели соревнований, Албот заработал 10 очков ATP и 35 тыс. евро. Главным фаворитом турнира является шотландец Энди Маррей. Раду Албот, в возрасте 27 лет, в настоящее время занимает 88 место в мировом рейтинге. В своей карьере он выиграл 14 турниров серии Futures и 3 серии Challenger.

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