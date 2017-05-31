Процедура выезда молдавских водителей за границу может усложниться

По заявлениям МВД автомобилистов обяжут предоставлять подтверждение об отсутствии непогашенных санкций при прохождении планового технического осмотра средств передвижения. Таким образом процент уклонения от штрафов сведётся к минимуму.

В случае, если владелец машины с неоплаченными штрафами приедет на станцию техобслуживания его перенаправят в соответствующие органы для устранения задолженностей.

Проверка наличия непогашенных штрафов совершается просто, как заявляет глава Национальной патрульной инспекции Ливиу Базюк: «Регистрационный номер проверят по базе данных - были ли на этой машине нарушены правила».

В случае одобрения данного законопроекта выезд водителей за границу может осложниться, ведь в перечень обязательных для предоставления документов на таможенных постах входит и документ об успешном прохождении техосмотра.

По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году было выписано около 228 тысяч штрафов. Более 10% оплачены не были.