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Общество
Перед тем как выйти из дома, Киртоакэ должен оповестить прокуратуру
31.05.2017

Градоначальник Кишинева Дорин Киртоакэ был запечатлен в центре Кишинева. По словам прокуроров, мэр столицы был вызван вчера и сегодня для слушаний в суде.

Как отмечают обвинители в деле о платных парковках, Дорин Киртоакэ, который находится под домашним арестом, может выходить из дома, если он вызван в суд, передает protv.md 

Прокуроры отмечают, что перед выходом из дома мэр обязан позвонить со стационарного телефона ответственным людям и сообщить, что он выходит из дома и направляется в прокуратуру. Затем после приезда домой он также обязан позвонить и доложить, что находится уже дома.

Ранее социалисты объявили о награде за фото- или видеонарушения Дорином Киртоакэ домашнего ареста.


 
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