Парламент рассмотрит в июне новый Закон о банковской деятельности

Об этом председатель парламента заявил на конференции, посвященной завершению проекта Twinning по укреплению потенциала Нацбанка Молдовы в области регламентирования и банковского надзора для его приближения к стандартам ЕС.

Спикер отметил, что, хотя банковский кризис Молдова сумела пережить, все же еще остается много работы. В частности, речь идет о совершенствовании законодательства в области банковской деятельности, сообщает infomarket.md

Законопроект разработан в рамках проекта Twinning, при поддержке экспертов из Румынии и Голландии. Он направлен на модернизацию банковской деятельности в Молдове после кризиса 2014-2015 гг. и осуществление Нацбанком надзора, основанного на рисках.

Документ охватывает все необходимые компоненты для обеспечения здорового внутреннего управления в банках и оговаривает процесс управления пруденциальными рисками. В этом контексте глава Нацбанка Сергей Чокля подтвердил, что проект Twinning помог НБМ «набраться сил», но предстоит еще много работы.

В частности, необходимо внедрить Европейскую директиву ЕС 2013/36/ и Положение 575/2013, чтобы создать условия для перехода к принципам Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III).

Как сообщало ранее агентство InfoMarket, в июне 2016 г. Нацбанк утвердил Стратегию внедрения стандартов Базель III с учетом европейской правовой базы.

Помощь в укреплении потенциала регулятора в области банковского регулирования и надзора, Нацбанку Молдовы предоставляют эксперты центробанков Румынии и Голландии.