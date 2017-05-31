Эксперты: Цены на жилую недвижимость в Молдове в 2017 г. могут снизиться на 9-12%

Цены на жилую недвижимость в Молдове в 2017 г. могут снизиться на 9-12%, но резкого обвала не произойдет, считают эксперты биржи недвижимости Lara.

По прогнозам экспертов биржи недвижимости, цены могут снизиться в связи с тем, что стоимость жилья по-прежнему остается высокой для граждан страны, а реальные доходы населения за последние 2 года сократились.

Эксперты обращают внимание на такие важные факторы, как сокращение объема денежных переводов из-за границы (в 2013-2016 гг. - на 33%) и обесценивание лея по отношению к доллару и евро, что в комплексе сильно влияет на стабильность рынка недвижимости. Немаловажным является и соотношение реальных доходов и инфляции.

Анализ показывает, что в 2017 г. продолжится тенденция к различным ожиданиям продавцов и покупателей недвижимости. Первые будут надеяться на то, что ситуация на рынке недвижимости стабилизируются, и цены пойдут вверх. Вторые же будут надеяться, что цены продолжат падать, поэтому не торопятся вкладывать деньги в квартиры. Соответственно, разрыв между ценовыми ожиданиями продавцов и покупателей недвижимости, как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, может составлять от 10% до 20%.

Покупатель ожидает снижения и продавцы, которые намерены реализовать свою недвижимость в ближайшее время, будут вынуждены и дальше снижать ее стоимость. У покупателей наибольшим спросом будут пользоваться 1-комнатные и 2-комнатные квартиры небольших площадей с ремонтом и мебелью в новых домах, а также, так называемые, smart-квартиры.

Это эргономичные пространства площадью 20 кв. м, построенные по европейским стандартам (в европейских столицах малометражные квартиры – одна из традиционно популярных категорий жилья из-за высокой стоимости, как квадратного метра, так и коммунальных услуг). Сегмент таких квартир, как считают на бирже Lara, будет развиваться наиболее динамично.