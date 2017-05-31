Закон бумеранга сработал и в случае Дорина Киртоакэ

В октябре 2015 года, когда молдавские прокуроры задержали Влада Филата, первый зампред Либеральной партии (ЛП) Дорин Киртоакэ заявлял, что расцвет коррупции в молдавском парламенте не может продолжаться вечно, и Молдову необходимо очистить от коррупции так, как это происходит в течение последних десяти лет в Румынии. Об этом пишет в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш.

Как сообщает портал ТРИБУНА, журналист отмечает, что «все процессы очищения чреваты политическими последствиями» и «вся ответственность за нынешнюю политическую дезинфекцию ляжет на плечи Демпартии». Журналист утверждает, что «это не политическая манипуляция», и что «покушение на жизнь лидера демократов не было шуткой, и высылка пяти российских дипломатов произошла на самом деле».

«Я не знаю, виновен ли г-н Киртоакэ. Но если румынский бином переплыл Прут, как шутливо заметил г-н Бэсеску, тогда в чем проблема? Очевидно, что молдавские либералы просто сбежали от ответственности», — пишет Никитуш, уточняя, что «либералы обеспечили себе политический комфорт, который мог бы принести им перед парламентскими выборами 2018 года несколько дополнительных очков». «Но что они будут делать с теми, кто заявляет, что «Униря» была лишь лозунгом, при помощи которого молдавские либералы хотели залатать дыры в своем бюджете?», — спрашивает журналист.

Виктор Никитуш утверждает, что он хотел бы чтобы «в 2018 году, в год Великого Объединения, кто-то из команды г-на Гимпу вошел в состав кабинета министров Молдовы». «Тогда бы мы все смогли радоваться беспрецедентным праздничным мероприятиям. Кстати, если эти праздничные мероприятия организует г-н Плахотнюк и команда ДПМ, это будет засчитано?», — отмечено в публикации.

Кристина Пендя