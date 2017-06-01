ЕС увеличивает размер финансовой помощи Молдове

Европейская комиссия представила вчера в Комиссии по бюджету Европейского парламента проект бюджета Европейского Союза (ЕС) на 2018 год.

Он включает ходатайство европейского депутата Зигфрида Мурешана, главного переговорщика Европейского парламента по Бюджету ЕС на 2018 год, об увеличении финансовой поддержки для стран восточного соседства, в том числе для Республики Молдова, передает moldova.org.

Как сообщает портал Трибуна, со ссылкой на сообщение для прессы, проект, представленный Европейской комиссией, предусматривает увеличение отчислений для стран восточного соседства в сравнении с 2017 годом в размере 48,6 миллионов евро в кредитах под обязательства (с 544,1 млн. евро до 592,7 млн. евро), соответственно, на 158,4 млн. евро в кредитах под оплату (с 274,1 млн. евро до 432,5 млн. евро).

«Мы хотим помочь Республике Молдова внедрить все необходимые для европейского вектора развития реформы, для построения крепкой демократии с устойчивой и конкурентоспособной экономикой. Поэтому мы потребовали увеличить финансовые отчисления из бюджета на следующий год для стран восточного соседства, как я и обещал, когда был назначен главным переговорщиком по европейскому бюджету на следующий год. Мы ждем от правительства Республики Молдова достижения прогресса в областях, необходимых для внедрения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом: юстиции, правового государства, публичной администрации и борьбе с коррупцией. Только тогда мы сможем быть уверенными, что все эти средства, которые Европейский Союз передает Республике Молдова, будут использованы правильно и попадут именно туда, куда требуется, на повышение благосостояния граждан», заявил европейский депутат Зигфрид Мурешан после презентации Европейской комиссией проекта бюджета Европейского Союза на 2018 год.