Трудовой кодекс Республики Молдова будет изменен

Кабинет министров сегодня одобрил проект закона о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс. Изменения или дополнения к 20 статьям кодекса приведут к тому, что существующее законодательство будет более гибким и приведено в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, а также обеспечит соблюдение прав и законных интересов обеих сторон трудовых отношений, передает МОЛДПРЕС.

Согласно проекту, максимальная продолжительность технического простоя будет снижена с 6 до 4 месяцев, что выгодно работнику, и сокращен на одну треть размер пособия работника в течение этого периода, что выгодно работодателю. При простое в случаях, не зависящих от работника или работодателя, оплата производится в размере не менее 2/3 от базовой заработной платы.

Работник может быть уволен после повторного нарушения трудовых обязательств в течение года, если ранее он был дисциплинарно наказан. В проекте также предусматривается, что в исключительных случаях часть отпуска с письменного согласия работника и с письменного согласия представителей работников может быть отложена на следующий год работы. Однако в этих случаях работнику предоставляется отпуск продолжительностью не менее 14 календарных дней, а оставшаяся часть должна быть предоставлена ​​до конца следующего года.

Женщинам предоставляется отпуск до или сразу после отпуска по беременности и родам, согласно внесенным поправкам. Действующее законодательство предусматривает, что «он может быть предоставлен».

Документ предусматривает большую ответственность работодателей за задержку выплат работнику. Нынешняя компенсация за задержку выплат по вине работодателя «мизерная и не может препятствовать работодателям задерживать выплаты сотрудникам», - отмечает Министерство труда, социальной защиты и семьи.