Винодельческие компании Молдовы переходят на солнечные батареи

Винодельческое подворье «Karagani», расположенное в Вулканештах, благодаря финансовой поддержке программы «SARD» приобрело солнечные батареи, которые создадут энергетическую безопасность предприятию, а также сэкономят средства за оплату тарифов.

«Ранее существовала проблема с бесперебойной подачей электричества. Во время сбора винограда, когда необходимо было перерабатывать продукт, отключали свет. Такая же проблема существовала, когда нас посещали туристы. Все это подтолкнуло нас на создание энергетической безопасности посредством солнечных батарей», - сказала владелец подворья Лариса Червен, сообщает gagauzmedia.md.

Солнечные батаери и их установка обошлись в 25 тыс. долларов. Из них 20 тыс. выделены в качестве гранта по европейской программе «SARD». Мощность солнечных батарей составляет 14,5 киловатт.

Как пояснил представитель фирмы «Opal Succes» Михаил Попушой, оборудование привезено из Европы, а для проведения всех работ потребовалось несколько дней. При этом, станция производит больше энергии, чем потребляет хозяйство «Karagani».

«В пиковый момент дня излишки электроэнергии уходят в сеть, и клиент имеет возможность ее продать», - подчеркнул Михаил Попушой.

Программа по поддержке малого и среднего бизнеса «SARD» внедряется в Гагаузии и Тараклийском районе ПРООН и финансируется за счет средств Европейского союза. В рамках первого этапа финансирования 12 предпринимателей из Гагаузии получили гранты для реализации своих бизнес-идей на общую сумму в 185 тыс. евро.