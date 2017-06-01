Минтранс Молдовы разорвет еще два контракта по ремонту дорог

Общая стоимость проектов по реабилитации дорог, внедряемых на данном этапе, составляет 325 миллионов евро.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры намеревается разорвать еще два контракта по ремонту дорог с зарубежными фирмами, заявил Sputnik заместитель министра профильного ведомства Виталие Рапча. Ранее структура объявила о том, что прекращает сотрудничество с румынской компанией, взявшей обязательство отремонтировать национальную трассу М3 Кишинев-Джурджулешты. Как отметил чиновник, на отрезке Чумай-Вулкэнешты выполнено лишь 3% работ, несмотря на то, что по контракту ремонт должен был быть завершен еще в 2016-м году, передает Sputnik.

"Фирма так и не подвезла оборудование и рабочих к строительному объекту, у него так и не было склада со стройматериалами. Это позволило сделать вывод, что строительные работы не будут завершены ни на данном участке, ни на двух других, которые были переданы в управление румынской фирме", — заявил Рапча.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры готовит новый тендер по отбору подрядчика, который возьмется за ремонт трассы М3. По словам собеседника, при составлении очередного контракта будет учитываться негативный опыт, полученный от сотрудничества с румынской компанией. Подобная участь ожидает подрядчиков, взявшихся за ремонт дороги Бельцы-Сэрэтень и объездной вокруг Кишинева R6-R1 через Яловенский район. В первом случае португальская компания не обладает достаточной ликвидностью.

"Мы с большой надеждой ожидаем, что финансовые средства из Португалии все-таки поступят. Что касается проекта объездной дороги вокруг Кишинева, ее внедряет болгарская компания. Работы выполняет субподрядчик, который лишь нанес ущерб дорожному покрытию, на определенных участках, не имея возможности завершить их ремонт", — отметил собеседник.

По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры, болгарская фирма на данный момент выполнила лишь один процент работ, в то время как срок выполнения работ истек на 70 процентов. Ведомство готовит в Комитет по надзору за Проектом поддержки Программы дорожного сектора и железных дорог информацию об этих двух объектах.

В среду Рапча подал заявление об отставке.