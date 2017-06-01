Порядок расчета для трансферов из госбюджета в фонды обязательного медстрахования будет пересмотрен

Порядок расчета трансфертов из государственного бюджета в фонды обязательного медицинского страхования для застрахованных правительством определенных категорий лиц будет пересмотрен, информирует Молдпрес со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В настоящее время сумма этих переводов рассчитывается как процентная доля от общих утвержденных расходов государственного бюджета, за исключением осуществленных от доходов специального назначения, предусмотренных законодательством, но не менее 12,1%.

Законопроект, утвержденный сегодня правительством, предусматривает исключение процентной доли, а объем направляемых средств будет равен утвержденной сумме переводов из государственного бюджета в фонды обязательного медицинского страхования за предыдущий год и будет проиндексирован в соответствии с прогнозируемым индексом потребительских цен на текущий год. Изменения произведены в соответствии с рекомендациями Счетной палаты.

Расходы на применение законопроекта в 2018 году оцениваются в размере 2,67 млн. леев, что на 149 тыс. леев больше, чем трансферы из государственного бюджета, утвержденные на 2017 год для категорий лиц, застрахованных правительством. Дополнительные ассигнования уже предусмотрены в пределах предварительных расходов, установленных Министерством финансов для разработки среднесрочных бюджетных рамок на 2018-2020 годы.