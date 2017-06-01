Родившая тройню молодая молдавская семья получила подарки от фонда первой леди Галины Додон

Первая леди Молдовы Галина Додон навестила семью, у которой недавно родилась тройня.

Молодая пара Петр Каварнали и Олеся Самофалова растят двух девочек и мальчика, испытывая при этом трудности. Супруга молдавского президента пришла на помощь посредством основанного ей Благотворительного фонда Din suflet.

- Многодетной семье были подарены стиральная машина, газовая плита, подгузники и игрушки. За этим жестом стоит желание быть великодушными и вершить поступки, делающие нас человечнее, - отмечается в сообщении президентуры.

Галина Додон призвала всех граждан Молдовы не быть равнодушными к трудностям других людей, и помочь этой семье чем можно - одеждой, продуктами, книгами или чем-то еще.

Ранее благотворительный фонд Din suflet, основанный первой леди страны Галиной Додон, инициировал сбор средств для покупки нового дома многодетной семье.