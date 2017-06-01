Termoelectrica призывает горожан перейти к централизованному автономному отоплению

Администрация АО „Termoelectrica” призывает жителей столицы устанавливать в квартирах централизованное автономное отопление, поменяв инженерные сети, которые соединяют радиаторы между ними с вертикального положения на горизонтальное. Предприятие начало кампанию по информированию граждан, поскольку для перехода на централизованное автономное отопление необходимо согласие всех жильцов дома, передает IPN.

Генеральный директор АО „Termoelectrica” Вячеслав Ени сказал сегодня, 31 мая, на пресс-конференции, что, перейдя к инженерным сетям по горизонтали потребитель сам будет решать когда подключаться или отключаться от системы отопления, сколько употреблять и какую температуру выбирать в квартире. По словам генерального директора „Termoelectrica”, счетчики, которые должны быть установлены в квартирах, будут предоставляться бесплатно предприятием. Квартиры больше не будут связаны между собой.

„Жильцы больше не будут зависеть от соседей, будут иметь прямой договор с Termoelectrica и управляющими жилищным фондом. Termoelectrica удалось модернизировать все оборудование и сети для предоставления качественной услуги потребителям до входа в жилой дом. Но когда внутри дома существуют различные неисправности или сети находятся в очень плохом состоянии, мы придумали решение – установка индивидуального теплопункта путем реконструкции сетей по горизонтали с установкой счетчиков в каждой квартире”, - сказал Вячеслав Ени.

Жильцы должны будут поменять за свой счет сети. Инвестиции могут составить до 1000 евро. Установка сетей по горизонтали и индивидуальные счетчики для каждой квартиры в отдельности позволит сэкономить до 30% потребления тепловой энергии. Кампания по информированию граждан будет проходить в выходные дни, и специалисты Termoelectrica будут ходить из дома в дом.