В Молдове широко отметят Международный день защиты детей

Сотни ребят ожидают сегодня в центре столицы, где пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей.

Организаторы подготовили для малышей различные игры и конкурсы. Кроме того, малышей бесплатно будут угощать мороженым, сообщает publika.md.

В парке Штефана чел Маре для ребят подготовили выставки, конкурсы и интерактивные игры. Там праздник стартует с флешмоба, в котором примут участие сто детей. А на Площади великого национального собрания пройдёт мероприятие, которое подготовило Министерство внутренних дел. В нём примут участие воспитанники детских домов и сотрудники ведомства.

Там же состоится выставка ретро-автомобилей. Кроме того, перед малышами выступят клоуны, каскадёры, а также полицейские собаки.

Дети также смогут совершить экскурсию на воздушном шаре. Кроме того, ребят бесплатно будут угощать мороженым и соками. Праздничные мероприятия пройдут также в Оргееве, Страшенах, Криулянах и Новых Аненах.

Международный день защиты детей отмечается первого июня. В Молдове этот день объявлен выходным.