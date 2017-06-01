Два случая бешенства

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) сообщает о двух случаях бешенства, зарегистрированных в Республике Молдова. Один случай был обнаружен в селе Буджак района Комрат у кошки, а другой в селе Брэтушений Ной района Единец, у лисы. Бешенство было подтверждено отделом вирусологии Республиканского Центра ветеринарной диагностики.

Начальник управления ветеринарного надзора НАБПП Виталие Карауш заявил для IPN, что при обнаружении таких очагов, в соответствии со служебными инструкциями немедленно вводятся ограничения и применяются санитарно-ветеринарные меры. „Проводится дезинфекция и вакцинация по необходимости всех животных в области, где был обнаружен очаг и делается информирование всех граждан об ограничениях, которые вводятся в данной местности. Труп животного сжигается, а останки хоронятся. В настоящее время не существует опасности распространения болезни в регионе”, - сказал Карауш.

Врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Аркадие Гуцу сказал для IPN, что человек, который вступил в контакт с больным от бешенства животным, был ранен или укушен должен обратиться к врачу, чтобы быть вакцинированным. Врач уточняет, что в случае, если животное проявляет признаки болезни, нужно обязательно сообщить местным властям, чтобы предотвратить заражение других животных в данной зоне и людей.

Согласно данным Национального центра общественного здоровья, в 2016 году основным источником заражения бешенством были лисы.