Денежная помощь иностранцам, не имеющим средств к существованию, превышает пенсии молдавских граждан

Денежная помощь для бенефициаров международной защиты составит 795 леев в месяц, то есть 15 процентов от среднемесячной заработной платы, прогнозируемой по экономике (5300 леев в этом году), передает IPN со ссылкой на утвержденное правительством решение.

Денежная помощь оказывается на основании заявлений получателей международной защиты в компетентные органы для иностранцев. Помощь предоставляется ежемесячно в течение 6 месяцев, если заявители не имеют средств к существованию.

По данным МВД, в 2016 году было подано пять заявок для предоставления финансовой помощи (две были утверждены), по сравнению с 53 в 2015 году.

С 19 августа 2016 года помощь не подлежит возмещению.