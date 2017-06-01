1 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Это должно стать элементом плана восстановления территориальной целостности РМ
01.06.2017

Известный политический аналитик Оазу Нантой считает, что ввод совместного молдавско-украинского контроля на приднестровском участке границы, а точнее на пункте пересечения границы «Первомайск — Кучурган» является важным шагом, который может не понравиться Российской Федерации.

Оазу Нантой утверждает, что Республика Молдова и Украина должны осуществлять совместный контроль, поскольку это могло бы стать «элементом плана по восстановлению территориальной целостности Республики Молдова».

«Я поддерживаю этот шаг, и считаю, что Республике Молдова и Украине необходимо осуществление совместного контроля на всех пунктах пересечения границы, находящихся на участке длиной в 452 км молдавско-украинской границы, который временно не подконтролен центральным властям. Это должно стать элементом комплексного и разностороннего плана восстановления территориальной целостности Республики Молдова», — заявил политический аналитик.

Вместе с тем, Нантой отметил и отношений Российской Федерации к вводу совместного контроля на приднестровском участке границы. «Мы должны стремиться к решению проблемы, и делать для этого все возможное, в том числе контролировать эти 452 км границы. Это важный шаг, который не нравится Российской Федерации, и который спровоцировал искусственно раздутую истерию на левом берегу Днестра, но для нас крайне важно, чтобы это стало частью целого плана мер», — уточнил аналитик.

Оазу Нантой также считает, что на жителей левобережья Днестра оказывается всяческое давление, которое пагубно влияет на их мышление. «Вопреки опасениям некоторых жителей левобережья, которые дезинформированы и запуганы СМИ и местными лидерами, ничего страшного не произойдет.

На начальном этапе на границе появятся представители государственных ведомств Республики Молдова, и это будут не вооруженные сотрудники, потому что Пограничная полиция не является милитаризованной структурой. Речь идет лишь о политическом присутствии. Так будет положено начало контролю экспорта из восточных районов Республики Молдова», — заявил аналитик.

Михаела Коноваль


 
Количество просмотров:
14
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.