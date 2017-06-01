Это должно стать элементом плана восстановления территориальной целостности РМ

Известный политический аналитик Оазу Нантой считает, что ввод совместного молдавско-украинского контроля на приднестровском участке границы, а точнее на пункте пересечения границы «Первомайск — Кучурган» является важным шагом, который может не понравиться Российской Федерации.

Оазу Нантой утверждает, что Республика Молдова и Украина должны осуществлять совместный контроль, поскольку это могло бы стать «элементом плана по восстановлению территориальной целостности Республики Молдова».

«Я поддерживаю этот шаг, и считаю, что Республике Молдова и Украине необходимо осуществление совместного контроля на всех пунктах пересечения границы, находящихся на участке длиной в 452 км молдавско-украинской границы, который временно не подконтролен центральным властям. Это должно стать элементом комплексного и разностороннего плана восстановления территориальной целостности Республики Молдова», — заявил политический аналитик.

Вместе с тем, Нантой отметил и отношений Российской Федерации к вводу совместного контроля на приднестровском участке границы. «Мы должны стремиться к решению проблемы, и делать для этого все возможное, в том числе контролировать эти 452 км границы. Это важный шаг, который не нравится Российской Федерации, и который спровоцировал искусственно раздутую истерию на левом берегу Днестра, но для нас крайне важно, чтобы это стало частью целого плана мер», — уточнил аналитик.

Оазу Нантой также считает, что на жителей левобережья Днестра оказывается всяческое давление, которое пагубно влияет на их мышление. «Вопреки опасениям некоторых жителей левобережья, которые дезинформированы и запуганы СМИ и местными лидерами, ничего страшного не произойдет.

На начальном этапе на границе появятся представители государственных ведомств Республики Молдова, и это будут не вооруженные сотрудники, потому что Пограничная полиция не является милитаризованной структурой. Речь идет лишь о политическом присутствии. Так будет положено начало контролю экспорта из восточных районов Республики Молдова», — заявил аналитик.

Михаела Коноваль