Законопроект о переходе на смешанную избирательную систему – нефункционален, - считает эксперт Валериу Паша, по мнению которого «проводить изменения подобным образом в данной области – нельзя».

Как передает «ИНФОТАГ», на круглом столе в среду, организованном Тransparency international в Кишиневе, он сказал, что «реальной причиной изменения можно назвать отсутствие избирательного порога в обеих предлагаемых системах, что при низких рейтингах Демократической партии позволит ей остаться в парламенте».

«При смешанной системе 51 депутат избирается по одномандатным округам, а 50 - по пропорциональному принципу. Кандидат имеет право баллотироваться одновременно и по округам, и по партийным спискам. Это позволит партиям, с низким рейтингом, в том числе и ДПМ, продвигать своих ставленников в законодательный орган», - сказал Паша.

По его словам, другой, не менее важной проблемой является формирование избирательных округов.

«Нет четких правил создания округа, что приведет к дроблению районов в соответствии с политическими нуждами. Более того, подсчет голосов в каждом округе будет осуществлять отдельная комиссия, что нарушит связь с ЦИКом. Также выборы будут проходить только в один тур, побеждает кандидат, набравший большее количество голосов, а количество участвующих в выборах - неважно», - отметил эксперт.

Его насторожил и то, что согласно законопроекту, каждый кандидат должен представить «сертификат о неподкупности».

«Но такого термина в законодательстве не существует. А ограничение предвыборной кампании до 30 дней - выгодно лишь партиям с развитой системой СМИ, в данном случае - ДПМ и ПСРМ», - отметил он.

Директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан выразил сомнения в том, удастся ли гражданскому обществу и экспертам повлиять на парламент, или изменение избирательной системы - это уже принятое решение?

По его словам, «когда в государстве действуют доминирующие политические партии, второй вариант, к сожалению, наиболее вероятен».

Политолог, экс-представитель РМ в Совете Европы Алексей Тулбуре признал, что Плахотнюк (лидер ДПМ, координатор правящей коалиции – «И.») – «крайне эффективный менеджер и умеет продвигать свои проекты».

«Но должно ли гражданское общество мириться с всеобщей деградацией демократии и ее основных принципов?», - задается вопросом он.

«Нельзя менять правила во время игры, нельзя менять избирательную систему менее, чем за год до парламентских выборов, так как это противоречит европейским принципам, в том числе и положениям Венецианской комиссии», - подытожил Паша.