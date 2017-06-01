Думитру Дьяков: В отношениях с Россией бывали и более напряжённые периоды

В молдо-российских отношениях бывали и гораздо более напряжённые ситуации, чем та, что возникла в результате высылки пяти российских дипломатов. Такое мнение высказал почётный председатель Демократической партии Думитру Дьяков в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Бывали и более сложные ситуации. Например, когда должны были подписать Меморандум Козака, уже были достигнуты все договорённости, Вадимир Путин должен был сесть в самолёт и прилететь в Кишинев, а тогдашний президент Владимир Воронин заявил, что он его не подпишет”, - напомнил один из лидеров ДПМ.

В то же время, Дьяков высказался за улучшение молдо-российских отношений: „С высылкой дипломатов жизнь не заканчивается. Мы обязаны найти способы улучшить молдо- российские отношения. Мы хотим иметь хорошие отношения с Москвой”.

Комментируя критику, которой президент Игорь Додон подверг власти страны после объявления персонами нон грата пяти российских дипломатов, Дьяков сказал, что тот часто принимает поспешные решения, не разбираясь в деталях. „С тех пор, как он был избран президентом, Игорь Додон делает поспешные заявления, основанные на эмоциях, заявления с партийных позиций. Такие заявления оправданны в период выборов.

Президентура является государственным институтом, институтом Республики Молдова. Таким образом, Додон должен отстаивать позицию государства, а не партии”, - заявил почётный председатель ДПМ.

Аналитик Николае Негру в эфире этой же передачи заявил, что для России не является чем-то новым ситуация, когда её дипломатов выдворяют из страны. „И в Эстонии два российских дипломата были объявлены персонами нон грата, или вспомним о скандале, когда США выдворили свыше 30 российских дипломатов. Вероятно, так понимают русские дипломатические отношения.

Прежде, чем Кишинёв объявил персонами нон грата этих пятерых, их неоднократно вызывали в Министерство иностранных дел, им направляли дипломатические ноты”, - сказал Николае Негру.