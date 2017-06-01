Серьезная авария произошла в Кишиневе: автомобиль на полном ходу врезался в столб

Сегодня, 1 июня, на Мунчештском шоссе, на въезде в Кишинев, легковой автомобиль на полном ходу врезался в столб электропередач.

Судя по кадрам, снятым очевидцем, транспортное средство серьезно пострадало и вряд ли подлежит восстановлению, сообщает bloknot-moldova.md.

- Пострадал ли кто-то - непонятно, - написал очевидец, приславший видео в редакцию protv.md.

"Досталось" и столбу - он сильно накренился и повис над дорогой, напоминая знаменитую Пизанскую башню. Удерживают столб лишь провода, прикрепленные к нему.