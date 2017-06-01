В ходе беседы с Рогозиным ещё раз осудили антироссийские демарши со стороны правительства Молдовы

По сообщению Президента Молдовы И.Н.Додон в фейсбуке: Провели встречу с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным. Обменялись мнениями о двусторонних молдо-российских отношениях.

В ходе беседы ещё раз осудил антироссийские демарши со стороны правительства Молдовы и парламентского большинства. Эти силы не выражают настроения большинства народа Молдовы, твёрдо выступающего за стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Отметил что действия парламентского большинства и правительства направлены в первую очередь против нашего народа, против курса президента на развитие стратегического партнёрства с Россией, против тех серьезных подвижек для наших экономических агентов которые экспортируют на рынок РФ и наших десятков тысяч соотечественников, миграционные проблемы которых удалось решить за последние несколько месяцев.

Затронули и тему урегулирования приднестровского вопроса. Обсудили решение текущих проблем – использование приднестровских автомобильных номеров, признание приднестровских дипломов об образовании в ВУЗах и ряд других вопросов и проблем, с которыми сталкиваются граждане с правого и левого берегов, а также возобновление поставок электроэнергии с Кучурганской ГРЭС для потребителей правобережья.

Отметил что возможные экономические или политические промедления решения проблем с правого берега для граждан проживающих на левом берегу могут вызвать обратную реакцию и заблокировать переговорный процесс. На левом берегу находятся наши граждане, наши братья и мы должны сделать все возможное для того чтобы они захотели полноценно интегрироваться с правым берегом, а никак не наоборот. Давлением и блокадами ничего не решить. Только диалог создаст предпосылки для политического урегулирования приднестровской проблемы.

Выразили с Дмитрием Олеговичем общую надежду, что временный кризис в молдо-российских отношениях в скором времени будет преодолён.