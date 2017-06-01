Новый уровень: Телеканал TV7 перезапускается и меняет название

Телеканал TV7 сменит название на TV8. В обновленном виде он начнет вещание в первой половине июня. После ребрендинга в эфире канала появится новые программы и ведущие, в числе которых бывшая супруга экс-премьера Владимира Филата журналистка Анжела Гонца, пишет NewsMaker.md.

О ребрендинге TV7 NewsMaker.md рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией на телеканале. По их словам, канал сменит название на TV8.

Эту информацию подтвердил и гендиректор нового телеканала Ион Тергуцэ. Смену названия он объяснил так: «TV8 это больше, чем TV7 — это новый уровень». «Это будет абсолютно другой телеканал. Это место для всех, кто хочет профессионально заниматься журналистикой. У нас будет много собственных программ. Вечерний эфир будет информационно-аналитическим», — пояснил NewsMaker.md Тергуцэ.

По словам собеседников NM, запуск обновленной версии канала запланирован на 8 июня. Тергуцэ это опровергает, но назвать точную дату он отказался.

В обновленной сетке вещания канала новости на румынском языке будет вести экс-супруга бывшего премьера Владимира Филата Анжела Гонца, сообщил Тергуцэ. Ведущей новостей на русском языке будет Яна Степаненко. Ожидается, что в эфире канала продолжит выходить программа Politica с Натальей Морарь. По пятницам свою программу Сutie Neagra — ток-шоу о коррупции — будет вести журналистка портала Anticoruptie Марьяна Рацэ.

Глава гагаузской неправительственной организации «Пилигрим-Демо» Михаил Сиркели будет вести ток-шоу «Регионалы», посвященное ситуации в регионах. «Идея в том, чтобы показать, чем живут регионы Молдовы в экономическом, политическом социальном плане», — отметил Сиркели в беседе с NM. Ион Тергуцэ будет делать на канале передачу о геополитике.

Еще одно новое лицо канала — эксперт по энергетике Сергей Тофилат, который будет вести экономическое ток-шоу.

По четвергам в эфир будет выходить аналитическая передача, соведущими которой будут экс-посол Молдовы в Австрии Андрей Попов и глава Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан. Попов в беседе с NM сказал, что программа будет называться «Боцан+Попов», либо «Боцан vs Попов». «В первой части мы будем комментировать на двух языках основные события недели. А во второй говорить с гостями. Наша цель обеспечить беспристрастный аналитический подход», — отметил Попов.

Ион Тергуцэ отметил, что телеканал будет транслировать много покупного европейского контента. Что это будет за контент и в каких странах его будут покупать, Тергуцэ не сообщил, добавив, что будет много программ направленных, как на развлечение, так и на информирование аудитории.

Сейчас на канале работает около 30 сотрудников. Не исключено, что будут наняты новые. Сколько человек потребуется нанять Тергуцэ ответить затруднился.

Напомним, телеканал TV7 ранее принадлежал бывшему депутату Кириллу Лучинскому. Затем он передал контроль над ним своим детям. Позже Лучинский объявил, что 75% акций телеканала перейдет к ассоциации журналистов, которая будет заниматься его развитием. Оставшиеся 25% акций останутся подконтрольны семье Кирилла Лучинского.

На финансирование телеканала Европейский фонд за демократию выделил €172 тыс. В марте была зарегистрирована общественная организация Media Alternativa, главой которой является Наталья Морарь. Ее соучредители — Ион Тергуцэ, Марьяна Рацэ, Игорь Боцан и бывший гендиректор TV7 Кристина Гуцу.

Пока передачи акций телеканала журналистам не произошло. По данным реестра Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) им по-прежнему владеют дети Кирилла Лучинского — Петр Лучинский и Александра Лучинская. Ион Тергуцэ отметил, что вопрос перехода телеканала к ассоциации еще предстоит решить.

У телеканала будет наблюдательный совет, который будет назначать гендиректора и следить за сбалансированностью подачи новостей. В него вошли исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей, директор Центра журналистских расследований Корнелия Козонак, директор Института публичной политики Аркадие Барбарошие, исполнительный директор Ассоциации электронной прессы Ион Бундуки и глава Совета прессы Людмила Андроник.

На прошлой неделе Кирилл Лучинский был и обвинен в отмывании денег. Его поместили под домашний арест на 30 суток. Ион Тергуцэ утверждает, что задержание Лучинского не отразилось на деятельности телеканала. Он также добавил, что помимо грантового финансирования телеканал планирует зарабатывать на продаже рекламы. За какое время телеканал выйдет на самоокупаемость он ответить не смог.

Тергуцэ также затруднился ответить на вопрос продолжит ли телеканал транслировать программы российского канала «ТВ Центр», сославшись на то, что этот вопрос еще не решен и что это является «коммерческой тайной».