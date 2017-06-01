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Спорт
Юные борцы из Молдовы заняли призовые места на соревнованиях в Болгарии
01.06.2017

Чадыр-Лунгские спортсмены приняли участие в международных соревнованиях по вольной борьбе, прошедших 28 мая в Болгарии. Из шести вольников спортивного муниципального клуба Ceadir Cuvet, принявших участие в турнире, пять завоевали призовые места.

«Соревнования для наших спортсменов были сложными, напряженными, но, несмотря на это, они выступили достойно и смогли завоевать первые и вторые места в своих весовых категориях. Стоит отметить, что для них это не первые соревнования и не первые победы», - рассказал тренер спортивного клуба Дмитрий Каледжи.

Первые места в своих весовых категориях заняли Вадим Новачлы и Давид Думиника. Вторые места достались Константину Карабаджак, Ивану Кывыржик и Андрею Кывыржик.

Глава Чадыр-Лунги Анатолий Топал поздравил ребят с победой, отметив, что городские власти и в дальнейшем будут поддерживать спортсменов, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD со ссылкой на официальный сайт Чадыр-Лунги.

На поездку борцов на соревнования были выделены финансовые средства из муниципального бюджета.


 
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