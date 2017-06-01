Сколько молдавских дипломатов осталось в Москве и кто из них был выдворен

После того как Россия ответила той же монетой и объявил пять молдавских дипломатов - персонами нон-грата, в посольстве Молдовы остаются в течение неопределенного периода времени только 4 дипломата.

В настоящее время, согласно информации, опубликованной посольством, указаны только восемь дипломатов. В перечне не указан посол, поскольку не был завершен процесс его аккредитации.



Какие из следующих восьми дипломатов будут отозваны, не было объявлено.



1. Г-н Николай Мыня - министр-советник (по политическим вопросам)

2. Г-н Вадим Змеу - советник / консул

3. Г-жа Кристина Когылничан - секретарь (Консульский отдел)

4. Г-н Александр Ройтман - второй секретарь (по политическим вопросам)

5. Г-н Александр Власенко - советник (коммерческий офис – по экономическим вопросам)

6. Г-жа Даниела Думитраш - второй секретарь (коммерческий офис – по экономическим вопросам)

7. Г-жа Анна Рейку - второй секретарь (протокол, СМИ, сотрудничество с посольствами, аккредитованными по совместительству для Республики Молдова)

8. Г-жа Татьяна Танасогло - второй секретарь (культурное сотрудничество, образование, наука)



Напоминаем, что из свыше 35 дипломатических и консульских представительств Республики Молдова за рубежом, штат молдавского посольства в Москве является самым большим по количеству. Также здесь стоит отметить, что здесь наблюдается крупнейший поток молдавских граждан, желающих получить консульскую помощь в Москве. Большинство консульских услуг предоставляются в России.