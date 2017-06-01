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Известного россиянина задержали в аэропорту Кишинева и депортировали
01.06.2017

Заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Глеб Покатович был депортирован на родину.

Новый скандал произошел сегодня, 1 июня. Глеб Покатович утренним рейсом прибыл в аэропорт Кишинева. Однако представители силовых структур Республики Молдова его задержали и депортировали. 

- Визит представителя российского аналитического центра был запланирован в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и Российской Федерации в области финансово-экономического аудита, - говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел ПМР. - Данный инцидент стал очередным деструктивным проявлением, свидетельствующим об отсутствии реальной готовности молдавской стороны к выстраиванию разумных конструктивных отношений с Приднестровьем. Участившиеся за последние месяцы случаи депортации миротворцев, ученых, экспертов, журналистов, дипломатов и других представителей Российской Федерации и иных государств, следующих в Приднестровскую Молдавскую Республику, расцениваем как продолжение Республикой Молдова враждебной стратегии по тотальному ограничению международных контактов Приднестровья.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что они считают произошедшее очередным контрпродуктивным шагом Республики Молдова, ведущим к эскалации напряженности во взаимоотношениях сторон. Министерство иностранных дел ПМР призвало молдавскую сторону отказаться от различных пагубных действий, нацеленных на осознанное ухудшение отношений с Приднестровьем и Российской Федерацией.


 
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